Россиянам назвали способ не платить налог на подаренную недвижимость

Юрист Градсков: при дарении имущества с обратной сделкой можно не платить налог

При дарении имущества с оговоркой об обратной сделке в договоре можно не платить налог. Способы избежать налогообложения или минимизировать его при безвозмездной передаче недвижимости россиянам назвал партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков, передают «Известия».

Оговорка об обратной сделке предусматривает, что даритель может вернуть имущество или право собственности в ряде случаев. Таким образом, дарение рассматривается как временное, поэтому налог не взимается. Юрист также посоветовал обратить внимание на льготные порядки передачи имущества.

Другой способ — распределение дарения по частям. Когда собственность разделена на несколько частей, передача каждой из них рассматривается как отдельное дарение, благодаря чему налоговая база становится меньше. Градсков посоветовал также рассмотреть возможность открытия договора купли-продажи с символической ценой. В этом случае применяется налог на приобретение имущества, который может быть ниже, чем налог на дарение.

При этом юрист подчеркнул, что за неуплатой или неправильной уплатой налога на дарение последует серьезное наказание. «Это может повлечь за собой административные или уголовные санкции. Административные наказания могут включать штрафы, а уголовное наказание — лишение свободы или исправительные работы», — пояснил Градсков.

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