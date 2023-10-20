Россиян предупредили о правовой ловушке при покупке одного вида недвижимости

Юрист Гоненко предупредила покупателей апартаментов о правовой ловушке

Апартаменты являются относительно новым типом недвижимости в России и не считаются жильем. О риске попасть в правовую ловушку при покупке этого вида объектов предупредила юрист Светлана Гоненко, пишет NEWS.ru.

Среди отличий апартаментов от обычных квартир специалистка назвала повышенные коммунальные расходы и налоги. «Ставка по определенным критериям оценки от 0,5 до 2 процентов от кадастровой стоимости объекта. В случае с квартирами ставка налога составляет от 0,1 до 0,3 процента», — пояснила Гоненко.

Юрист добавила, что апартаменты считают местом временного проживания — в них нельзя сделать постоянную прописку. Кроме того, они могут располагаться в административных зданиях или домах отдыха, рядом с которыми нет нужной для жизни инфраструктуры.

«В связи с этим собственники апартаментов не имеют право рассчитывать на пользование объектами социальной инфраструктуры по месту жительства. Сейчас в российском законодательстве правовой статус апартаментов не урегулирован», — уточнила эксперт.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин дал окончательный ответ на вопрос о статусе апартаментов в России. По его словам, они никогда не будут приравнены к жилью, но определение таких помещений могут внести в законодательство.