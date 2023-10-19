Минстрой дал окончательный ответ о приравнивании апартаментов к жилью

Минстрой: апартаменты в России точно не приравняют к жилью

Апартаменты в России точно не приравняют к жилью, но могут внести такое понятие в законодательство. Окончательный ответ на вопрос о статусе апартаментов дал Минстрой, пишет РИА Новости.

«Мы должны были дать определение, что такое апартамент, соответственно, сейчас все работают над тем, чтобы все-таки правильно описать этот вид нежилых помещений, в котором по факту проживают люди», — заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

Замминистра подчеркнул, что речь идет о технической работе. При этом никто никогда не допускал, что этот вид помещений приравняют к жилью, добавил он. «Как только у нас будет что-то, чем можно будет поделиться с прессой, мы поделимся», — заключил Стасишин.

Ранее председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил перестать считать жильем микроквартиры. По его словам, нормативы срочного предоставления жилплощади в экстренных случаях — 6 квадратных метров на человека — порой не соблюдаются при планировке таких объектов.