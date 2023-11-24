Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:05, 24 ноября 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о неожиданной опасности новостроек

Химик Тимофеева рассказала об опасном для здоровья аммиаке в стенах новостроек

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При использовании в строительных работах бетонной смеси с повышенным содержанием мочевины из стен домов будет выделяться аммиак. О неожиданной опасности такого типа жилья для здоровья россиян рассказала кандидат химических наук, профессор Института химии Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева в беседе с aif.ru.

По словам химика, серьезная проблема возникла в начале 2010-х годов, когда строительные компании столкнулись с тем, что из стен новостроек, которые предназначены для детских садов, школ и жилых помещений, выделяется аммиак. Причиной этого стало то, что строители начали использовать противоморозные добавки на основе мочевины. «Они сохраняют свойства бетонных смесей в холодное время года, но поздней весной, с увеличением температуры и влажности воздуха, остатки мочевины превращаются в газообразный аммиак», — пояснила эксперт.

Длительное нахождение в таких зданиях представляет опасность для здоровья, сообщила Тимофеева. При нахождении в помещениях с повышенным содержанием аммиака у людей и животных появляется аллергия, которая сопровождается раздражением слизистой дыхательных путей и глаз. Кроме того, если проводить в них время на протяжении длительного периода, существует риск развития онкологических заболеваний, предостерегла химик.

Материалы по теме:
Россияне бросились скупать очень маленькие квартиры. Почему они выбирают крошечное жилье и как выживают в тесноте?
Россияне бросились скупать очень маленькие квартиры.Почему они выбирают крошечное жилье и как выживают в тесноте?
8 ноября 2023
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи. Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи.Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
21 ноября 2023

Однако, заверила специалист, на данный момент проблема устранена благодаря разработке специальной методики для определения мочевины и ионов аммония в бетонных смесях, позволяющей на этапе строительства контролировать содержание этих веществ и не допускать к строительным работам смеси с их повышенным содержанием. «Многие строительные компании до сих пор пользуются этими разработками и время от времени контролируют своих поставщиков бетонных смесей», — добавила она.

Ранее в ноябре россиянам назвали приводящие к взрыву в квартире отделочные материалы.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

      Доходы голландского клуба от продажи пива превысили выручку с трансферов

      Известная российская певица рассказала о выигранной на шоу квартире

      В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

      Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

      В США предрекли интервенцию НАТО на Западную Украину

      Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

      ВМФ России получит подлодку «Можайск» в ноябре

      Рок-певица поделилась впечатлениями от материнства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости