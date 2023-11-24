Россиянин лег спать в общежитии и утром оказался в армии

В Подмосковье жителя Волгограда силой и без медкомиссии забрали в армию

20-летний Иван Сердюков из Волгограда приехал на заработки в Подмосковье, лег спать в общежитии, а уже утром оказался в рядах армии. Об этом сообщает портал V1.Ru.

По данным издания, молодой человек по прибытии не встал на воинский учет по месту пребывания и утром 20 ноября во время рейда по выявлению уклонистов полиция доставила его сначала в отделение, а затем на распределительный пункт в Балашиху, где он на несколько дней потерял связь с родными.

При этом в полицию и на распределительный пункт его доставили силой, без необходимого медицинского освидетельствования. Одним из последних сообщений,отправленных Сердюковым близким, стал снимок, на котором он уже облачен в военную форму.

Как сообщил адвокат Владимир Тригнин, это не первый подобный случай. Он отметил, что таким образом полиция нарушила права не только самого Сердюкова, но и тех, с кем ему предстоит служить.

«Нарушено право на охрану здоровья, причем не только призывников, но и других лиц. К примеру, тех, кто уже служит. Поскольку у призывника может быть не только простуда, но и гораздо более серьезные инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ или гепатит», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил его сотрудникам повестки в военкомат.