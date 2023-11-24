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19:20, 24 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин избил полицейского и сломал ему ногу

В Дагестане региональное МВД начало проверку по факту избиения полицейского

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Оперативники МВД Дагестана начали проверку по факту избиения полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Вечером 22 ноября около поста полиции на трассе АстраханьМахачкала произошел конфликт между двумя местными жителями в возрасте 29 и 37 лет. В какой-то момент мужчины начали драться. Силовики потребовали прекратить драку, но один из дебоширов оказал сопротивление, в результате чего сломал ногу полицейскому.

Нападающего задержали и доставили в отдел. Полицейский госпитализирован. Собранный материал направлен в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения.

Ранее в Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя отдела ГИБДД в Заводоуковске, который позволил избить своего же сотрудника.

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