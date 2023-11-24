Россиянин избил полицейского и сломал ему ногу

В Дагестане региональное МВД начало проверку по факту избиения полицейского

Оперативники МВД Дагестана начали проверку по факту избиения полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Вечером 22 ноября около поста полиции на трассе Астрахань — Махачкала произошел конфликт между двумя местными жителями в возрасте 29 и 37 лет. В какой-то момент мужчины начали драться. Силовики потребовали прекратить драку, но один из дебоширов оказал сопротивление, в результате чего сломал ногу полицейскому.

Нападающего задержали и доставили в отдел. Полицейский госпитализирован. Собранный материал направлен в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения.

Ранее в Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя отдела ГИБДД в Заводоуковске, который позволил избить своего же сотрудника.