69-я параллель
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17:07, 24 ноября 202369-я параллель

Россиянин случайно снял на видео синхронный прыжок десятка китов

В Мурманской области россиянин случайно заснял синхронный прыжок десятка китов

В Мурманской области россиянин случайно снял на видео синхронный прыжок десятка китов, кадры опубликованы сообществом «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

На снятых россиянином кадрах сначала видно одного кита, плавающего вдали от судна, на котором находится автор видео — судя по всему, именно ради этого кита мужчина и начал съемку. Однако уже на девятой секунде видео в краю кадра появляются сразу десять китов, одновременно выпрыгнувших из воды, и оператор-любитель сразу переключает внимание на них.

«Сколько их там, ** [тысяча чертей]?» — задался вопросом один из спутников мужчины. «Не знаю, Васильич, до фига», — восхищенно ответил автор ролика.

Отмечается, что кадры были сняты возле поселка Дальние Зеленцы.

Ранее сообщалось, что в Териберке Мурманской области полярная куропатка испугалась назвавших ее вкусной россиян, сбежала по снегу и попала на видео.

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      Марк Леонов
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