69-я параллель
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16:53, 22 ноября 202369-я параллель

Полярная куропатка испугалась назвавших ее вкусной россиян и попала на видео

В Териберке полярная куропатка сбежала от назвавших ее вкусной россиян

В Териберке Мурманской области полярная куропатка испугалась назвавших ее вкусной россиян, сбежала по снегу и попала на видео. Кадры публикует издание «СеверПост».

Россияне гуляли в окрестностях мурманского села и заметили белую полярную куропатку — после этого они начали обсуждать птицу, в том числе вкусовые качества ее мяса. На этом моменте туристы включили запись на камере, и птица сбежала от них по снегу.

«Мне кажется, она удивилась, что мы сказали, что она очень вкусная», — предположил один из россиян. Другой ответил ему, что птица прекрасно знает об этом и именно поэтому убегает от них.

Ранее сообщалось, что в Норильске Красноярского края песец пробрался в подъезд жилого дома и попал на видео.

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      Марк Леонов
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