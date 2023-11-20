69-я параллель
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09:29, 20 ноября 202369-я параллель

Песец пришел к россиянам и попал на видео

В Норильске песец пробрался в подъезд жилого дома и попал на видео

В Норильске Красноярского края песец пробрался в подъезд жилого дома и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Норильск NEWS».

На кадрах полярный хищник сидит, прижавшись к батарее. Жители угостили его колбасой с хлебом. После того как песец отогрелся, его забрали прибывшие на место сотрудники городских служб.

Ранее пару песцов заметили на улицах Дудинки — портового города в Красноярском крае. На видео животные едят лежавший на земле кусок мерзлого мяса.

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      Алан Босиков
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