Пара песцов отобедала на улице российского портового города и попала на видео

Под Норильском пара песцов пообедала прямо на улице и попала на видео

В расположенном под Норильском портовом городе Дудинка Красноярского края пара песцов пробралась на одну из городских улиц и пообедала отходами городского промыслового хозяйства. Видеозапись опубликовала местная жительница во «ВКонтакте».

На кадрах один из песцов обнюхивает землю возле баков, на одном из которых написано название промхозяйства.

В это время второе животное вгрызается в лежащий на земле кусок замерзшего мяса. В комментариях под видео еще одна россиянка упрекнула песца. «Вот жадина, даже не делится», — написала женщина.

Ранее еще одного песца заметили в 90 километрах к востоку от Дудинки: животное устроило забег по Норильску, его удалось снять на видео. Полярный хищник некоторое время бежал рядом с автомобилем, из которого велась съемка, однако на перекрестке ему удалось оторваться от машины, вынужденной остановиться на светофоре.