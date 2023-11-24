Российские средства ПВО сбили за неделю самолет и вертолет ВСУ

Российские средства ПВО сбили за неделю самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

Российские средства ПВО сбили за неделю один самолет и один вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Уточняется, что среди уничтоженных летательных аппаратов противника — фронтовой истребитель МиГ-29 и многоцелевой вертолет Ми-8.

Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 беспилотников.

Также Министерство обороны подвело итоги недельных боев на островах и левом берегу Днепра. Как отметили в военном ведомстве, попытки ВСУ высадиться здесь провалились — за неделю противник потерял на этом участке 12 лодок и 405 человек.