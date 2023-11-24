Российский бизнесмен похитил более 18 миллионов рублей и попался

На Камчатке следователи возбудили дело против мужчины за похищение 18 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском следователи возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, который похитил более 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, обвиняемый был руководителем компании, которая предоставляла услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Под предлогом ведения совместной деятельности он назначил на должности управляющих двух знакомых, которые открыли личные банковские счета. Именно на них стали поступать деньги от граждан в счет оплаты коммунальных услуг. Таким образом мужчина похитил более 18 миллионов рублей.

Ранее в Клину следователи завершили расследование дела в отношении троих бизнесменов, который похитили 34 миллиона рублей, выделенных на жилье для детей-сирот.