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18:48, 10 октября 2023Силовые структуры

Трое российских бизнесменов украли выделенные на сирот 34 миллиона рублей

В Клину пройдет суд над бизнесменами, укравшими выделенные на сирот 34 млн руб.
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Клину следователи завершили расследование дела троих бизнесменов, который похитили 34 миллиона рублей, выделенных на жилье для детей-сирот. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Мужчины обвиняются в совершении 46 эпизодов мошенничества в составе организованной преступной группы. На их имущество стоимостью более 35 миллионов рублей наложен арест. Теперь это дело будет рассматривать суд.

По версии следствия, с 2017 по 2021 годы обвиняемые были в сговоре с директором учреждения «Центр проведения торгов» города Клина. Вместе они разработали схему, благодаря которой систематически похищали деньги из бюджета, ежегодно выделяемые правительством Московской области в рамках госпрограммы «Жилище». Одна из задач программы — обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Мошенники фальсифицировали коммерческие предложения и экспертные оценки, а также искусственно завышали максимально возможную цену контрактов и, соответственно, стоимость приобретаемых муниципальным образованием квартир. Еще аферисты сокращали сроки проведения торгов и государственной регистрации перехода прав собственности. Таким образом, они смогли похитить деньги при заключении 46 муниципальных контрактов на сумму более 34 миллионов рублей.

Ранее в Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера частного детского дома, обвиняемой в хищении у учреждения более 41 миллиона рублей.
 

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    Варвара Митина
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