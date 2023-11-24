«Семейный чат» амурских тигров в Приморье попал на видео

В нацпарке Приморья на фотоловушку попал «семейный чат» амурских тигров

В Приморском крае ученые запечатлели своеобразный «семейный чат» амурских тигров, а именно общение самки и ее выросших детенышей. Кадры фотоловушки опубликовал Telegram-канал нацпарка «Земля леопарда».

На кадрах видно, как трое хищников в разное время поочередно подходят к дереву и оставляют на его коре запаховые и визуальные метки.

Специалисты пояснили, что на видео попала тигрица и два выросших тигренка, которые все еще держатся на материнском участке. Так, сначала к стволу подошла молодая самка-дочь, а затем ее мать. Спустя двое суток дочь вернулась и, почувствовав присутствие матери, принялась активно тереться о дерево. Наконец, через некоторое время на месте появился ее брат.

«Редкий хищник вновь обнюхал дерево, проверяя данные о сестре и маме, и быстро удалился. Возможно, что самец решил оставаться в стороне от "женских разговоров"», — сказано в посте.

Ранее сообщалось, что повзрослевший тигренок отказался вступать в самостоятельную жизнь и вернулся к тигрице-матери Желтобокой, выследив ее в лесоохотничьем хозяйстве «Дурминское».

