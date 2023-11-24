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20:41, 24 ноября 2023Силовые структуры

В российском городе неизвестные спрятали гранаты в разломе дерева

Курские силовики нашли схрон боеприпасов в стволе дерева у АЗС

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В Курске оперативники обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева возле автозаправки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На тайник силовики вышли в ходе оперативно-разыскных мероприятий о незаконном обороте боеприпасов. Из разлома лиственницы была изъята боевая граната РГД-5, готовая к применению, однако оперативники полагают, что там находилось другое вооружение.

Правоохранительные органы обследовали территорию у АЗС на улице Пост Кривец в районе Стрелецкого озера. В настоящее время силовики разыскивают хозяина тайника.

Ранее 24 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили на территории Донецкой народной республики замаскированный тайник с вооружением, который находился внутри газового баллона. В схроне были спрятаны два ручных гранатомета РГД-18, гранаты Ф-1 и запалы.

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      Любовь Ширижик
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