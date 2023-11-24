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05:06, 24 ноября 2023Мир

Американский штат приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией

Politico: штат Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Власти американского штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с Россией компаний. Об этом пишет американская газета Politico.

По данным издания, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал этот закон вскоре после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Властям штата запрещалось заключать соглашения с фирмами, поддерживающими связи с РФ и Белоруссией. Таким организациям также отказывали в субсидиях, были ограничены вложения в эти фирмы средств из пенсионного фонда в штате. В некоторых других штатах, включая Нью-Йорк, были приняты схожие меры.

Журналисты уточнили, что штат добровольно приостановил исполнение закона летом 2023 года. Это произошло после того, как американское подразделение японской компании Kyocera, которую планировалось внести в черный список, добилась вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.

Ранее аналитик Responsible Statecraft София Ампгкариан заявила, что западные санкции против России потерпели полный провал.

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      Марина Совина
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