Россиянам назвали алгоритм действий при утечке интимных фото в сеть

Адвокат Данильченко: за слив интимных фото можно запросить компенсацию в суде

Согласно Гражданскому кодексу России, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в частности его фотографии, допускается только с согласия этого гражданина, сообщила председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко. В беседе с «Лентой.ру» она назвала алгоритм действий при сливе интимных фото в сеть.

Если фотоснимки гражданина были использованы без его разрешения и распространены в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения Виктория Данильченко адвокат

По ее словам, есть два способа реализовать свое право на охрану изображения. Во-первых, человек может напрямую обратиться к нарушителю с требованием или претензией об удалении своего изображения. При этом стоит указать, когда и каким образом им было обнаружено свое изображение, как эти фотоснимки распространяются и используются. Также необходимо отметить, что человек не давал своего согласия на обнародование и использование изображения, что это нарушает его права и законные интересы.

«В заключении следует указать: "Требую в определенный срок пресечь распространение изображения, путем его удаления из сети "Интернет", а также запрещаю дальнейшее его распространение и использование. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) в указанный срок буду вынужден обратиться с исковым заявлением в суд в установленном законодательством РФ порядке для защиты своих законных прав и интересов"», — поделилась Данильченко.

Второй способ — сразу обратиться в суд с исковым заявлением. Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что соблюдать досудебный порядок и сначала обращаться к нарушителю необязательно.

Стоит отметить, что помимо требований об удалении фотоснимков, а также пресечения или запрещения их дальнейшего распространения, гражданин вправе требовать компенсации морального вреда, причиненных распространением таких фотографий Виктория Данильченко адвокат

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