Россиян предупредили о долгах по неиспользуемым кредиткам

Адвокат Данилов предупредил о задолженности по неиспользуемым кредитным картам

Долги по кредитной карте могут возникать даже в случае, если россиянин ей не пользуется. Об этом РИА Новости заявил адвокат и преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

Эксперт объяснил, что зачастую при оформлении дебетовой карты банк предлагает клиенту оформить и кредитную — с различными условиями, о которых ничего не подозревающего россиянина могут даже не предупредить.

Карта — это материальный носитель, привязанный к определенному банковскому счету. Если клиент не пользуется этим счетом, это не означает, что у него не может образоваться задолженности перед финансовой организацией. Так, с кредитного счета банк может без предупреждения списывать суммы за обслуживание карт и других сервисов организации. Если россиянин не ознакомился с условиями при подписания договора, он может узнать о списании со счета как через месяц, так и через год.

Юрист напомнил, что, если россиянин хочет закрыть кредитную карту, ему нужно сначала погасить долг, а затем подать в банк заявление о закрытии счета.

В первом полугодии 2023 года в России количество граждан с кредитами составило 47 миллионов человек. Количество владельцев трех и более кредитов достигло 11,2 миллиона человек.

При этом осенью 2023 года банки стали выдавать кредиты вдвое реже. В июле россиянам одобряли 48,61 процента заявок, в октябре — 19 процентов. Средняя сумма выданных кредитов также уменьшилась — в сентябре она составляла 318 тысяч рублей, а в октябре — 303 тысячи.