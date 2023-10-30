Число россиян с кредитами резко выросло

ЦБ: с начала 2023 года число россиян с кредитами выросло на два миллиона

С начала 2023 года в России резко выросло число граждан с кредитами. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй сообщает Банк России.

В первом полугодии заемщиками стали два миллиона россиян — количество граждан с кредитами увеличилось до 47 миллионов человек. При этом рост кредитования сопровождается увеличением числа клиентов с тремя кредитами и более — всего в стране их насчитывается 11,2 миллиона человек.

Значительную долю клиентов составляют пользователи кредитных карт. Число уникальных заемщиков выросло до 23 миллионов человек (плюс три миллиона за год) и сравнялось с количеством получателей кредитов наличными. Численность ипотечников составила 10 миллионов человек, при этом 39 процентам заемщиков исполнилось более 65 лет.

«Портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку: у восьми из десяти граждан, взявших ипотеку во втором квартале, уже был потребительский кредит. Около шести процентов ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан», — пообещали представители регулятора.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал уровень закредитованности россиян чрезмерным. По его словам, средний уровень платежной нагрузки по кредитам у россиян равен половине доходов, у 60 процентов должников платежи забирают почти треть доходов, а каждый третий заемщик имеет просроченность хотя бы по одному кредиту. Это угрожает невозвратом долгов, банкротством граждан и финансовыми проблемами для банков.

Осенью 2023 года кредитные организации стали вдвое реже выдавать гражданам займы. В июле россиянам одобряли 48,61 процента заявок, а в октябре — 19 процентов. Уменьшились и суммы выданных кредитов: в сентябре это было 318 тысяч рублей, а в октябре — 303 тысячи. Эксперты объяснили изменения ужесточением позиции Центробанка.