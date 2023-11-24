Myśl Polska: украинцы массово умирают по приказу США и стран Евросоюза

Обозреватель польского издания Myśl Polska Якуб Янек назвал главную причину, по которой украинцы массово погибают. По его словам, это происходит из-за слишком высоких амбиций западных государств.

Автор назвал верхом цинизма слова одного из польских депутатов, утверждающего, что граждане Украины тысячами умирают ради того, чтобы страна смогла вступить в Евросоюз.

«Украинцы умирают потому, что США и ЕС приказывают им это делать и используют их как пешки на шахматной доске», — заключил он.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил об истощении ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения конфликта с Россией. Он подчеркнул, что США готовы помогать Киеву столько, сколько понадобится.