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03:08, 24 ноября 2023Мир

В Польше назвали главную причину массовых смертей украинцев

Myśl Polska: украинцы массово умирают по приказу США и стран Евросоюза

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Обозреватель польского издания Myśl Polska Якуб Янек назвал главную причину, по которой украинцы массово погибают. По его словам, это происходит из-за слишком высоких амбиций западных государств.

Автор назвал верхом цинизма слова одного из польских депутатов, утверждающего, что граждане Украины тысячами умирают ради того, чтобы страна смогла вступить в Евросоюз.

«Украинцы умирают потому, что США и ЕС приказывают им это делать и используют их как пешки на шахматной доске», — заключил он.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил об истощении ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения конфликта с Россией. Он подчеркнул, что США готовы помогать Киеву столько, сколько понадобится.

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      Марина Совина
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