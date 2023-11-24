В Вологодской области представят полотенца с «мыльными» узорами

Фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области пополнили полотенца XIX-XX веков с «мыльными» узорами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В музее рассказали, что изделия воспринимаются как народные, но их автором является французский парфюмер Генрих Брокар. В 1893 году он создал в Москве товарищество парфюмерного производства, выпускавшее мыло и парфюмерную продукцию. Сотрудники собирали популярные у крестьян образцы узоров по деревням, после чего узоры перерабатывали в схемы для вышивки крестиком, которые прикладывались бесплатно к каждой упаковке «брокаровского» мыла. Эту идею парфюмеру подсказала его жена Шарлотта.

«Безусловно, рукодельниц привлекала новизна мотивов, а наличие готового рисунка ускоряло работу. Таким образом "брокаровское" мыло послужило распространению вышивки по всей стране. Самым узнаваемым рисунком стала французская роза», рассказал гендиректор музея Михаил Шаромазов.

В фонд поступило 47 предметов в «броваровском» стиле — полотенца, подзоры, детали одежды. Они пополнят коллекцию тканей, которая насчитывает около 5 тысяч экспонатов.

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