В Уфе пройдет выставка об одежде народов Башкортостана

В Уфе расскажут об одежде народов Башкортостана

В Уфе 3 ноября открывается выставка нательной одежды народов Башкортостана из середины XIX-первой половины XX века. Об этом сообщает издание «Культурный мир Башкортостана».

Главной «героиней» проекта стала основа «народного гардероба» — рубаха, которая входила в мужской и женский, детский и взрослый костюмы народов региона.

Проект направлен на демонстрацию богатства музейного этнографического материала, собранного на протяжении полуторавековой истории музея, а также популяризацию образцов народного искусства ткачества, кроя, шитья, вышивки. Он должен показать, что народная одежда может лечь в основу и стать вдохновением для современных мастеров и дизайнеров, а также органично вписывается в современный гардероб.

Ранее сообщалось, что специалисты историко-географического общества «Дзурдзуки» восстановят наряды ингушей XVII—XVIII веков по фрагментам, найденным в обрушившемся в августе прошлого года склепе на территории башенного комплекса Цори в горах Ингушетии. На сегодняшний день нет ясного представления по одежде ингушей того периода.