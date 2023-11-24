Погромы и поджоги: в Дублине начались протесты после того, как неизвестный с ножом напал на детей у школы

В Дублине произошли стычки полиции с протестующими после нападения на детей

В центре Дублина начались столкновения полиции с протестующими, которые вышли на улицы после нападения на детей возле здания школы. Об этом сообщила газета Irish Independent.

Демонстранты проявили агрессию и начали нападать на сдерживающих их силовиков, они запускали сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов, подожгли несколько машин, городские автобусы и трамвай. Движение транспорта в центре ирландской столицы было перекрыто.

Кроме того, митингующие разгромили несколько магазинов на О’Коннелл-стрит, одной из самых известных улиц Дублина, а также здание отеля. Они скандировали антииммигрантские лозунги, подозревая, что преступление мог совершить иностранный гражданин.

На О'Коннелл-стрит, в конце которой расположена мэрия, произошел пожар. Силовики полностью перекрыли доступ к центру города и оцепили близлежащие улицы.

По данным газеты Irish Independent, власти направили к месту беспорядков военных. Однако позднее силы обороны Ирландии сообщили, что не были задействованы в подавлении митинга.

Позднее главный суперинтендант Патрик МакМенамин в интервью каналу RTÉ заявил, что полиции и спецназу удалось подавить протесты. По его словам, около 400 полицейских продолжают патрулирование, однако обстановка стабилизировалась. В результате беспорядков никто не пострадал, однако был нанесен материальный ущерб ряду зданий, полицейским автомобилям и городскому транспорту.

В результате нападения пострадали трое детей и сотрудница школы

Неизвестный напал на детей днем 23 ноября на севере Дублина, когда воспитанники выстраивались возле здания, переходя из одного класса в другой. Он успел ударить ножом в шею пятилетнюю девочку, прежде чем вмешалась сотрудница школы, сообщает Irish Independent со ссылкой на источник.

Женщина схватила злоумышленника и получила серьезные ножевые ранения. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Все это произошло за считанные секунды, и после ее очень смелых действий еще двое детей получили поверхностные ножевые ранения в грудь и плечо в результате безумного инцидента источник Irish Independent

Источник издания рассказал, что после этого вмешались еще несколько человек, включая пешеходов и велосипедистов. Нападавшего удалось сбить с ног, он получил удар мотоциклетным шлемом по лицу. После инцидента он попал в больницу с травмами, нанесенными людьми, вставшими на защиту детей и сотрудницы школы.

Девочка, получившая ранение в шею, находится в медицинском учреждении в критическом состоянии. Еще одна девочка шести лет проходит лечение, пятилетний мальчик был выписан после оказания помощи врачами.

Беспорядки спровоцировали слухи о том, что нападавший был иммигрантом

Газета The Daily Mail отмечает, что после нападения в социальных сетях начали распространяться сведения, что мужчина мог быть иммигрантом, однако официального подтверждения этой информации на поступало.

Тем не менее, спровоцированные слухами протестующие вышли на улицы с лозунгами против мигрантов, они скандировали в том числе «выдворите их!» Участники беспорядков разгромили отель Holiday Inn Express, разбили окна кувалдами, поскольку в соцсетях появились данные, что там размещались просители убежища.

Никаких заявлений о национальности подозреваемого сделано не было, но в полиции убеждены, что инцидент не связан с терроризмом, пишет Irish Independent.

Нападавший в возрасте старше 50 лет является гражданином Ирландии, хотя родился за пределами страны, он много лет проживал на ее территории, а в последние несколько лет находился в столице.

По данным предварительного расследования, мужчина не имеет никакого отношения к школе. Одной из версий правоохранители считают случившийся у него психотический приступ.

Власти резко осудили действия протестующих и призвали не мешать полиции вести расследование

Комиссар полиции Дублина Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией.

У нас есть сумасшедшая хулиганская фракция, движимая крайне правой идеологией и прибегающая к серьезному насилию. Я поручил нашим сотрудникам произвести аресты и привлечь правонарушителей к ответственности Дрю Харрис комиссар полиции Дублина

Он призвал жителей города не поддаваться дезинформации, циркулирующей в соцсетях, подчеркнув, что инсинуации распространяются в злонамеренных целях. Комиссар попросил протестующих успокоиться и разойтись по домам, чтобы полиция могла провести расследование.

Министр юстиции Хелен Макэнти в интервью каналу RTÉ заявила, что демонстранты пытаются посеять хаос и раздор, за это они понесут ответственность.

Они головорезы. Они преступники и бандиты, их посадят в тюрьму. Вот как с ними будут обращаться Хелен Макэнти министр юстиции Ирландии

Макэнти отметила, что протест начинался мирно, однако небольшая группа людей имела намерения устроить беспорядки. Она подчеркнула, что эти лица не представляют собой большинство граждан, поэтому говорить об опасности антимиграционных протестов преждевременно.