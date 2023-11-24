В центре Дублина начались протесты после нападения на детей вблизи школы

В Дублине начались столкновения полиции и протестующих после нападения на детей

В центре Дублина начались протесты после того, как неизвестный с ножом напал на детей вблизи школы. Произошли столкновения полиции и спецназа с демонстрантами, сообщает газета Irish Independent.

Издание пишет, что митингующие проявляют агрессию и пытаются пинать силовиков. Кроме того, они подожгли одну из патрульных машин, запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских. Протестующие разграбили несколько магазинов на одной из самых известных улиц ирландской столицы — О’Коннелл-стрит.

Комиссар полиции Дублина Дрю Харрис назвал участников беспорядков невменяемой группировкой с ультраправой идеологией и призвал их успокоиться, чтобы полиция могла провести расследование.

Неизвестный напал на детей 23 ноября неподалеку от школы для девочек. Пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Преступника задержали, по данным полиции, им оказался мужчина старше 50 лет, он действовал в одиночку. Мотивы не уточняются.

21 ноября на лидера ультраправой голландской популистской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде напали и ударили по голове пивной бутылкой накануне проведения всеобщих выборов в Нидерландах.

