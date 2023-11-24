Стало известно число убитых родителями детей за 2022 год

Омбудсмен Львова-Белова: в России за 2022 год родители убили 80 детей

За 2022 год родители убили 80 детей. Такие данные раскрыла уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, ее слова приводит РИА Новости.

«Согласно статистическим данным, за последний год более 100 тысяч преступлений было совершенно против несовершеннолетних. В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра», — сказала омбудсмен.

Во время обсуждения профилактики подобных преступлений Львова-Белова напомнила, что на данный момент разрабатывается стратегия комплексной безопасности детей в стране. Она также выразила надежду, что реализация данных мер позволит улучшить ситуацию.

Ранее стало известно, что россиянка несколько месяцев прожила с телами своих детей. В отношении 34-летней местной жительницы следователи возбудили уголовное дело. Ее задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. По предварительным данным, женщина могла заморить их голодом.