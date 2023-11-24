Стало известно о попытках ВСУ атаковать химзавод в российском регионе

Mash: ВСУ трижды пытались атаковать беспилотниками химзавод в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать беспилотниками химзавод в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Украинские войска запускали дроны 11, 16 и 21 ноября, все три беспилотника были сбиты над территорией предприятия, уточняет канал.

Речь идет о химическом заводе имени 50-летия СССР в городе Сельцо, уточняет канал. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится примерно в 120 километрах от границы с Украиной.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 13 беспилотниками-камикадзе. 12 из них не смогли преодолеть линию противовоздушной обороны, еще один дрон был сбит из стрелкового оружия в глубине полуострова.