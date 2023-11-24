Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 13 дронами-камикадзе

Shot: Крым пытались атаковать 13 дронов-камикадзе, никто не пострадал

Крым пытались атаковать 13 беспилотников-камикадзе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По его данным, 12 беспилотников не смогли преодолеть линию противовоздушной обороны (ПВО) на севере Крыма, еще один сбили в глубине полуострова из стрелкового оружия. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Впоследствии Минобороны подтвердило эти данные. В оборонном ведомстве сообщили об уничтожении 16 беспилотников над Крымом и Волгоградской областью. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

В ночь на пятницу, 24 ноября, движения транспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Его возобновили спустя почти 20 минут. Причин этого не называлось.