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07:08, 24 ноября 2023Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 13 дронами-камикадзе

Shot: Крым пытались атаковать 13 дронов-камикадзе, никто не пострадал
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: News Images / Globallookpress.com

Крым пытались атаковать 13 беспилотников-камикадзе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По его данным, 12 беспилотников не смогли преодолеть линию противовоздушной обороны (ПВО) на севере Крыма, еще один сбили в глубине полуострова из стрелкового оружия. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Впоследствии Минобороны подтвердило эти данные. В оборонном ведомстве сообщили об уничтожении 16 беспилотников над Крымом и Волгоградской областью. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

В ночь на пятницу, 24 ноября, движения транспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Его возобновили спустя почти 20 минут. Причин этого не называлось.

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      Анастасия Шейкина
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