Стюардесса променяла свою работу на OnlyFans и раскрыла размер заработка

Стюардесса променяла работу на OnlyFans и стала получать миллионы рублей в месяц

Стюардесса авиакомпании Jet2 променяла свою работу на продажу интимных фото на портале OnlyFans и стала получать 25 тысяч фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона рублей) в месяц. Размер ее заработка раскрыл британский таблоид Daily Star.

По данным издания, 24-летняя Алексия Грейс (Alexia Grace) из Восточного Мидленда (Великобритания) раньше работала стюардессой и бариста, что приносило ей примерно 600 фунтов стерлингов (около 65 тысяч рублей) в неделю. Во время пандемии, когда британка частично лишилась заработка, она решила обратиться к OnlyFans.

По словам Грейс, сервис помог ей получить годовую зарплату всего за месяц. «Я люблю TikTok и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), и я смогла превратить это увлечение в свою работу. А еще я люблю свободу. В прошлом году во время путешествия я провела шесть месяцев в Дубае и два месяца в Мексике», — призналась экс-бортпроводница.

Она добавила, что авиакомпании не платят членам экипажей столько, сколько, с ее точки зрения, следовало бы. Кроме того, она пожаловалась на грубых и капризных пассажиров, требовавших еду и напитки, которых не было в наличии на борту.

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