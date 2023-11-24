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09:02, 24 ноября 2023Путешествия

Стюардесса променяла свою работу на OnlyFans и раскрыла размер заработка

Стюардесса променяла работу на OnlyFans и стала получать миллионы рублей в месяц

Фото: @itsalexiagrace

Стюардесса авиакомпании Jet2 променяла свою работу на продажу интимных фото на портале OnlyFans и стала получать 25 тысяч фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона рублей) в месяц. Размер ее заработка раскрыл британский таблоид Daily Star.

По данным издания, 24-летняя Алексия Грейс (Alexia Grace) из Восточного Мидленда (Великобритания) раньше работала стюардессой и бариста, что приносило ей примерно 600 фунтов стерлингов (около 65 тысяч рублей) в неделю. Во время пандемии, когда британка частично лишилась заработка, она решила обратиться к OnlyFans.

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По словам Грейс, сервис помог ей получить годовую зарплату всего за месяц. «Я люблю TikTok и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), и я смогла превратить это увлечение в свою работу. А еще я люблю свободу. В прошлом году во время путешествия я провела шесть месяцев в Дубае и два месяца в Мексике», — призналась экс-бортпроводница.

Она добавила, что авиакомпании не платят членам экипажей столько, сколько, с ее точки зрения, следовало бы. Кроме того, она пожаловалась на грубых и капризных пассажиров, требовавших еду и напитки, которых не было в наличии на борту.

Ранее 27-летняя американка рассказала, что заработала примерно 400 тысяч фунтов стерлингов (около 48 миллионов рублей) на путешествиях с пожилыми богачами. Секс-работница Пальмар Келли (Palmar Kelly) побывала в Лас-Вегасе, Мексике, Франции и Италии с обеспеченными мужчинами в возрасте, которые платили ей за компанию.

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      Марина Черняк
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