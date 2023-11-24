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08:12, 24 ноября 2023Мир

Стало известно о проблеме Байдена из-за раскола демократов по Газе

The Hill назвала раскол демократов по Газе проблемой для Байдена
СюжетПрезидентские выборы в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Нарастающий раскол в Демократической партии США в отношении действий американского президента Джо Байдена вокруг палестино-израильского конфликта становится серьезной политической проблемой для него. Об этом написала газета The Hill.

Авторы публикации назвали раскол демократов по Газе проблемой для 81-летнего президента. Это также накладываются на сложности, с которыми Байден встречается при работе с молодыми избирателями.

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По данным The Hill, аналитики и стратеги демократов наблюдают растущее разочарование по отношению к Байдену со стороны однопартийцев. По мнению экспертов, если бы выборы президента США прошли в ближайшие две недели, у демократов появилась бы «действительно большая проблема».

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Байдена в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «В нашей некогда великой стране царит огромный беспорядок», — отметил он.

В сентябре сообщалось, что в США сравнялось число сторонников Байдена и Трампа на выборах. По результатам опроса Reuters среди американцев на президентских выборах нынешний президент США и экс-глава Белого дома набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.

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      Марина Совина
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