Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме

AP: убивший Флойда полицейский Дерек Шовин тяжело ранен ножом в тюрьме

Убивший Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин тяжело ранен ножом в федеральной тюрьме в Аризоне. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

Сотрудники исправительного заведения помогли Шовину на месте инцидента, после чего он был отправлен в госпиталь.

АР отмечает, что аризонская тюрьма «страдает от провалов в системе безопасности и нехватки персонала».

Шовин одновременно отбывает одновременно 21-летний срок федерального приговора за нарушение гражданских прав Джорджа Флойда и 22,5 года приговора за убийство второй степени штата Миннесота. Сейчас он находится в тюрьме среднего уровня безопасности в Тусоне.

Флойд погиб 25 мая 2020 года при задержании после того, как Шовин 10 минут простоял коленом у него на шее. Смерть афроамериканца привела к массовым протестам против расизма в США и других странах.