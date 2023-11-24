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09:35, 24 ноября 2023Интернет и СМИ

Участница «Женского стендапа» рассказала об угрозе из-за шутки

Настя Веневитина

Настя Веневитина. Кадр: Хорошо Устроились / YouTube

Участница популярных проектов «Comedy Баттл» и «Женский стендап» на ТНТ Анастасия Веневитина рассказала о необычной угрозе, которую получила из-за шутки. Подробности случившегося она раскрыла в выпуске подкаста «Хорошо устроились», доступном на YouTube.

Юмористка заявила, что недавно у нее возникла конфликтная ситуация с одним из ее слушателей. Причиной стала шутка Веневитиной про бурятов. Недовольный слушатель адресовал Веневитиной пожелания смерти и тяжелых заболеваний.

Кроме этого он пригрозил комикессе проклятьем. «[Он написал]: "Я на тебя какой-то заговор сделаю, проклятье на тебя". И потом он пишет: "Ну как сделаю. К шаману пойду, он сделает"», — передала его послание Веневитина. Юмористка призналась, что подобное уточнение рассмешило ее.

Ранее Веневитина заявила, что в одном юмористическом проекте мужчины-комики получают больше, чем женщины. По словам юмористки, она узнала об этом случайно. После этого комикесса попросила увеличить ее гонорар.

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      Мария Большакова
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