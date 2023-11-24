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20:13, 24 ноября 2023Бывший СССР

В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству энергоблока АЭС

Пашинян: Армения ведет переговоры с РФ и США по строительству энергоблока АЭС

Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости

Армения ведет переговоры с партнерами из России, США и Южной Кореи по поводу строительства нового энергоблока атомной электростанции (АЭС). Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.

По его словам, в ходе переговоров армянская сторона пытается понять, какие предложения будут выгодны для нее с коммерческой точки зрения и в плане эффективности. При этом он отметил, что Ереван, в частности, заинтересован в новых технологиях модульных ректоров. «Мы должны решить, какой вариант для нас выгоден и выберем самый приемлемый вариант», — заявил премьер.

Отвечая на вопросы граждан, Пашинян также отметил, что взаимодействие Армении и США находится на важном этапе развития, обозначив, что Вашингтон, в частности, оказывает содействие в проведении демократических реформ в республике.

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      Алевтина Запольская
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