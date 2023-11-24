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19:53, 24 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян высказался о важном этапе взаимодействия Армении с США

Пашинян: взаимодействие Армении и США находится на важном этапе развития
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com

Взаимодействие Армении и США находится на важном этапе развития. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.

Он отметил, что с 2019 года Ереван и Вашингтон «начали стратегический диалог», подчеркнув, что за последние годы взаимодействие двух стран получило заметное развитие. При этом Пашинян напомнил о недавно прошедших в Армении совместных учениях с американскими военными, которые, по его словам, стали беспрецедентно важным событием.

Глава правительства также выразил надежду на развитие отношений с Соединенными Штатами в экономической сфере, обозначив, что США оказывают содействие и в проведении демократических реформ в республике.

Ранее Пашинян заявлял, что считает Россию дружественной Армении страной. При этом премьер обозначил, что в ближайшее время Ереван надеется обсудить отношения с Москвой на более высоком уровне.

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      Алевтина Запольская
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