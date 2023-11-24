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16:46, 24 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян назвал Россию дружественной страной Армении

Премьер Армении Пашинян назвал Россию дружественной страной

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Армения считает Россию дружественной страной. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Мы считали и считаем Россию дружественной страной. (...) Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой», — сказал он. Политик подчеркнул, что Ереван сделает все для выстраивания отношений с Москвой по принципам взаимного уважения, суверенитета и независимости.

Ранее Пашинян предложил сократить долг страны перед Россией за оружие, оплаченное Ереваном, но не поставленное Москвой. Премьер Армении отметил, что проводится обсуждение о способах решения указанной проблемы.

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      Кристина Есикова
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