Пашинян назвал Россию дружественной страной Армении

Премьер Армении Пашинян назвал Россию дружественной страной

Армения считает Россию дружественной страной. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Мы считали и считаем Россию дружественной страной. (...) Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой», — сказал он. Политик подчеркнул, что Ереван сделает все для выстраивания отношений с Москвой по принципам взаимного уважения, суверенитета и независимости.

Ранее Пашинян предложил сократить долг страны перед Россией за оружие, оплаченное Ереваном, но не поставленное Москвой. Премьер Армении отметил, что проводится обсуждение о способах решения указанной проблемы.