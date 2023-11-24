В Армении заявили о готовности к обмену всеми пленными с Азербайджаном

Пашинян сообщил, что Армения готова к обмену всеми пленными с Азербайджаном

Армения готова провести обмен военнопленными с Азербайджаном по принципу «всех на всех». Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, отвечая на вопросы граждан, передает ТАСС.

По его словам, Ереван готов проявить максимальную гибкость в этом вопросе, чтобы вернуть домой всех армянских военнопленных. Он также отметил, что для разрешения этой ситуации ведется работа с международными юридическими организациями.

Ранее Пашинян сообщал, что в настоящий момент неизвестно, согласен ли Баку заключить мирный договор на основе предложенных Ереваном трех принципов.