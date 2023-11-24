В Британии высказались об украинских выборах

Представитель Сунака: Британия не будет давать советы Украине по выборам

Великобритания не будет давать советы Украине по выборам президента, заявил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не хотим делать заявления относительно времени проведения выборов в другой стране», — сказал представитель политика.

По его словам, власти Британии регулярно общаются с украинскими партнерами, обсуждают с ними пути укрепления демократии. Больше нечего сказать, добавил он.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Владимир Зеленский боится проиграть на будущих выборах главы государства. По словам собеседника издания, он обеспокоен «феноменом Черчилля», в рамках которого успешный лидер военного времени проигрывает на выборах.