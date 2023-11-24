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12:56, 24 ноября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины допустил принуждение Зеленского к проведению выборов

Азаров: США могут заставить Зеленского провести президентские выборы
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США могут заставить Владимира Зеленского провести президентские выборы, поскольку их отмена возможна только в случае войны, которую Киев официально не объявил. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Царьград».

«Значит, в соответствии с Конституцией, если Зеленский не проведет выборы, то он станет нелегитимным, неконституционным лидером. Не президентом, а самым настоящим самозванцем», — сказал Азаров.

Экс-премьер допустил, что Зеленский может столкнуться с принуждением, поскольку Вашингтон будет смущать нелегитимность украинского лидера. Он уточнил, что решение о проведении выборов принимает Верховная Рада не позднее 31 декабря текущего года.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Зеленский боится проиграть на будущих выборах главы государства. По словам собеседника издания, он обеспокоен «феноменом Черчилля» — когда успешный лидер военного времени проигрывает на выборах.

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      Алевтина Запольская
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