В Британию прибыло почти рекордное число мигрантов вопреки усилиям правительства

Bloomberg: в Британию прибыло близкое к рекордному число мигрантов

В Британию в 2023 году прибыло близкое к рекордному число мигрантов, несмотря на заявления премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики.

«Цифры будут непростыми для Сунака в преддверии всеобщих выборов, ожидаемых в следующем году. Его Консервативная партия пообещала принять жесткие меры в отношении числа иностранных граждан, приезжающих в Великобританию», — указывает агентство.

Несмотря на политический курс британских консерваторов, в Соединенном Королевстве фиксируют дефицит кадров. Кризис на рынке труда грозит экономической стагнацией, что вынуждает правительство идти на компромиссы и привлекать рабочую силу из-за рубежа.

Ранее глава британского кабмина заявил, что Лондон готов выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ), после сообщений о наплыве в страну около 65 тысяч нелегальных мигрантов.