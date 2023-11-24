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22:20, 24 ноября 2023Россия

В Херсонской области отменили введенный из-за разрушения ГЭС режим ЧС

Глава Херсонской области Сальдо: отменен введенный из-за разрушения ГЭС режим ЧС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Херсонской области отменили введенный из-за разрушения Каховской ГЭС режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, полностью завершены работы по ликвидации последствий разрушения ГЭС — очищены от воды 22 населенных пункта, полностью восстановлена связь, почти полностью — газоснабжение и центральное водоснабжение. В ряде городов и сел пробурены новые артезианские скважины.

Пострадавшим и родственникам погибших выплачено 195 миллионов рублей.

Каховская ГЭС, работавшая с 1950-х, разрушилась 6 июля этого года, в результате наводнения погибли 59 человек. Москва обвиняет в произошедшем украинские власти, расследуется уголовное дело о теракте.

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      Марина Совина
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