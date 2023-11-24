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15:05, 24 ноября 2023Моя страна

В Иркутске пройдет фестиваль кузнецов

На фестивале кузнецов в Иркутске изготовят скульптуры на тему «Семья»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Иркутске пройдет фестиваль кузнечного мастерства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мероприятие состоится в воскресенье, 26 ноября, в парке семейного отдыха в микрорайоне «Солнечный». «Каждая команда изготовит скульптуру на тему "Семья"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свои работы на фестивале представят участники из Иркутска, Улан-Удэ и Ангарска. На мероприятии пройдут мастер-классы по чеканке монет, ковке и фехтованию. Жители и гости города также увидят реконструкцию боя эпохи Древней Руси.

Более того, организаторы фестиваля подготовили концертную программу, а завершится мероприятие огненным шоу.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Иркутске в рамках проекта «Ледовый город — счастье чистой воды» начали возводить ледовые скульптуры. Так, в частности, на центральной городской площади установили 700-килограммовое сердце.

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      Фариза Бацазова
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