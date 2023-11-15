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16:03, 15 ноября 2023Моя страна

В центре Иркутска начали возводить «Ледовый город»

700-киллограмовое сердце из байкальского льда установили в Иркутске
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

В Иркутске в рамках проекта «Ледовый город — Счастье чистой воды» начали возводить ледовые скульптуры. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Так, в частности, на центральной городской площади установили 700-киллограмовое сердце. Отмечается, что его привезли с Куркутского залива пролива Малое Море озера Байкал и специально заготовили еще в 2022 году.

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«Мы дали старт уникальному проекту, — заявил мэр города Руслан Болотов. — Это главное туристическое событийное мероприятие года. В историческом центре появятся ледовые скульптуры, арт-объекты, интерактивные площадки».

По его словам, для того чтобы этот проект получился, объединились сотни людей. «Нашу идею поддержали на федеральном и региональном уровнях, подключились бизнес-партнеры», — добавил глава администрации.

Ранее в ноябре стало известно, что на главной площади Иркутска, сквере имени Кирова, к Новому году появится каток.

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