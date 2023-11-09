К Новому году на главной площади Иркутска появится каток

На главной площади Иркутска, сквере имени Кирова, к Новому году появится каток. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

«Преобразится фонтан: впервые вокруг него появится каток, — говорится в сообщении. — В чаше под прозрачным куполом будет организована радиостудия. Вчера начался ее монтаж».

Более того, в сквере установят светящийся шар, «звездное небо» и главную городскую елку.

Ранее в ноябре стало известно, что в начале зимы в Барнауле пройдет фестиваль «Алтайская зимовка», который ознаменует начало зимнего туристического сезона. Мероприятия планируют провести 2 и 3 декабря. Так, в первый день в горно-лыжном комплексе «Авальман» состоится костюмированный спуск на лыжах и сноубордах.

