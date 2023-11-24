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13:02, 24 ноября 2023Мир

В Ирландии арестовали возмущенных нападением на детей протестующих

Комиссар полиции Ирландии: во время беспорядков в Дублине арестовали 34 человека

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Во время беспорядков в Дублине, возникших на фоне нападения мужчины с ножом на трех детей и женщину около школы, ирландская полиция арестовала 34 протестующих. Об этом заявил комиссар полиции Ирландии Дрю Харрис, сообщает ТАСС.

«В общей сложности были арестованы 34 человека, из них 32 предстанут сегодня утром перед судом, 13 магазинов были (...) значительно повреждены или разграблены, 11 полицейских машин были уничтожены или серьезно повреждены из-за поджогов, 3 автобуса и 1 трамвай уничтожены», — рассказал Харрис.

По словам комиссара, полиция действовала профессионально и отсутствие ее жесткого ответа в самом начале, когда возмущенные нападением люди начали собираться в центре города, не повлияло на то, что насилие приобрело такой размах.

Ранее Харрис назвал участников беспорядков невменяемой группировкой с ультраправой идеологией. Он также призвал их успокоиться, чтобы полиция могла провести расследование.

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      Дарья Балацкая
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