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20:19, 24 ноября 2023Мир

В Канаде рассказали о виновных в отказе от поддержки Украины

Премьер Канады Трюдо обвинил консерваторов в отказе от поддержки Украины

Фото: Paul Daly / Globallookpress.com

Канадские консерваторы отказали Украине в поддержке. В этом их обвинил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает РИА Новости.

По его словам, консерваторы недавно проголосовали против модернизации соглашения о свободной торговле с Украиной. Свое решение политическая сила объяснила несогласием с намерением распространить на украинцев углеводородный налог, которое якобы приписал консерваторам Трюдо.

«Очевидно, что это отговорка, а не настоящая причина», — сказал политик.

По его словам, подъем правого мышления, формируемого под влиянием американского движения экс-президента Дональда Трампа MAGA, заставил канадских консерваторов, которые были в числе самых последовательных защитников Украины, повернуться спиной к украинским потребностям.

Ранее Канада пообещала передать Украине военную помощь. В частности, Киев получит свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов.

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      Виктория Кондратьева
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