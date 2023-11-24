В Канаде рассказали о виновных в отказе от поддержки Украины

Премьер Канады Трюдо обвинил консерваторов в отказе от поддержки Украины

Канадские консерваторы отказали Украине в поддержке. В этом их обвинил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает РИА Новости.

По его словам, консерваторы недавно проголосовали против модернизации соглашения о свободной торговле с Украиной. Свое решение политическая сила объяснила несогласием с намерением распространить на украинцев углеводородный налог, которое якобы приписал консерваторам Трюдо.

«Очевидно, что это отговорка, а не настоящая причина», — сказал политик.

По его словам, подъем правого мышления, формируемого под влиянием американского движения экс-президента Дональда Трампа MAGA, заставил канадских консерваторов, которые были в числе самых последовательных защитников Украины, повернуться спиной к украинским потребностям.

Ранее Канада пообещала передать Украине военную помощь. В частности, Киев получит свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов.