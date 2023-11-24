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07:44, 24 ноября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о растущих потерях ВСУ из-за холодов

Подполковник ЛНР Марочко заявил, что ВСУ несут санитарные потери из-за холодов

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут санитарные потери на купянском направлении из-за холодов и ненадлежащего снабжения, об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в медицинские учреждения Чугуева и Харькова начали поступать военнослужащие с тяжелыми формами острых респираторных и других заболеваний, связанных с переохлаждением, а также первые пациенты с обморожениями.

Марочко сообщил, что украинские военные жалуются врачам на холодную и некачественную форму и на тяжелые условия службы. Им приходится находиться в сырых окопах, снабжение топливом и отопительными приборами оказалось на низком уровне, не производится ротация.

Ранее приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски рассказала, что армия потеряла большое количество бойцов за последнее время. Американка заявила о растущих потерях в украинской армии и отметила, что многие солдаты получили ранения. Она добавила, что нередко военные ВСУ получают некачественные медицинские средства или у них отсутствуют аптечки вовсе.

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      Марина Совина
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