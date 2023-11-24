В МИД России объяснили тупик в приднестровском урегулировании

Захарова: Молдавия не реагирует на призывы Приднестровья к переговорам

В Министерстве иностранных дел (МИД) России объяснили, с чем связан текущий тупик в приднестровском урегулировании. На эту тему высказалась официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщается на сайте МИД.

По ее словам, отсутствие продвижения в урегулировании ситуации связано с «упорным нежеланием Кишинева позитивно реагировать на неоднократные призывы Тирасполя начать переговоры о принципах всеобъемлющего решения приднестровской проблемы». «Очевидно, что без изменения молдавской стороной такого подхода ожидать подвижек в процессе приднестровского урегулирования не приходится», — заявила дипломат.

Ранее Захарова сообщала, что Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к европейским санкциям. При этом она отметила, что подобное решение в Москве расценивают как очередной враждебный шаг Кишинева.