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18:34, 24 ноября 2023Бывший СССР

В МИД России объяснили тупик в приднестровском урегулировании

Захарова: Молдавия не реагирует на призывы Приднестровья к переговорам

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) России объяснили, с чем связан текущий тупик в приднестровском урегулировании. На эту тему высказалась официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщается на сайте МИД.

По ее словам, отсутствие продвижения в урегулировании ситуации связано с «упорным нежеланием Кишинева позитивно реагировать на неоднократные призывы Тирасполя начать переговоры о принципах всеобъемлющего решения приднестровской проблемы». «Очевидно, что без изменения молдавской стороной такого подхода ожидать подвижек в процессе приднестровского урегулирования не приходится», — заявила дипломат.

Ранее Захарова сообщала, что Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к европейским санкциям. При этом она отметила, что подобное решение в Москве расценивают как очередной враждебный шаг Кишинева.

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      Алевтина Запольская
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