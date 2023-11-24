В МИД пообещали ответ России на присоединение Молдавии к санкциям ЕС

Захарова пообещала, что Россия ответит на присоединение Молдавии к санкциям ЕС

Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к европейским санкциям. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, Москва расценивает подобное решение как очередной враждебный шаг Кишинева. Захарова также отметила, что Молдавия полноценно присоединилась к выстроенной Западом антироссийской кампании. В то же время, как сказала дипломат, западные страны пытаются добиться полного краха российско-молдавских отношений, хотя по вине официального Кишинева они и так сейчас «находятся в весьма плачевном состоянии».