В Москве купили толстовки с цитатой Путина почти на 100 тысяч рублей

Гость форума «Россия» купил толстовки с цитатой Путина почти на 100 тысяч рублей

Гость выставки-форума «Россия», которую проводят на ВДНХ в Москве, купил толстовки с цитатой и автографом президента России Владимира Путина почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула.

Речь идет о предмете гардероба черного цвета, на котором размещено высказывание главы государства «Это не мы решили присоединить Крым. Это люди!»

Продавцы выставки рассказали, что один покупатель приобрел 14 таких толстовок. По завершении мероприятия продавать подобный мерч больше не планируют.

Ранее на видео попала толпа в очереди за футболками и бейсболками с цитатами президента России.