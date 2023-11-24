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16:57, 24 ноября 2023Мир

В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

Reuters: Вилдерс должен отказаться от угроз покинуть ЕС, чтобы создать коалицию

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Лидер победившей на выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс начал поиск союзников в парламенте, чтобы создать правящую коалицию и стать следующим премьер-министром, однако голландские партии призывают его отказаться от угроз покинуть Европейский союз (ЕС) и смягчить антимусульманскую политику. Об этом сообщает Reuters.

На прошедших выборах Партия свободы получила 37 из 150 мест в голландском парламенте, значительно больше, чем другие партии, но мест все равно оказалось недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Теперь Вилдерсу необходимо заручиться поддержкой по крайней мере еще двух основных партий, причем наиболее вероятными кандидатами считаются праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD) и центристский «Новый общественный договор» (NSC).

Однако обе партии заявили, что Вилдерсу придется отказаться от угроз покинуть Европейский союз и смягчить антимусульманскую политику, чтобы они могли рассмотреть возможность сотрудничества с ним.

Лидер NSC Питер Омциг отметил, что нет никаких гарантий, что его партия присоединится к коалиции под руководством Вилдерса. «Я осмелюсь сказать, что это будет не самое легкое формирование, которое у нас когда-либо было», — констатировал он.

Ранее Вилдерса назвали худшим кошмаром Евросоюза из-за его политики по выходу из объединения. Уточняется, что в Брюсселе обеспокоены победой его партии на выборах.

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      Дарья Балацкая
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