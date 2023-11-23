Лидера победившей в Нидерландах ультраправой партии назвали худшим кошмаром ЕС

Politico: на выборах в Нидерландах победила ультраправая партия евроскептиков

В Брюсселе обеспокоены победой на всеобщих выборах в Нидерландах ультраправой «Партии свободы», а их лидера Герта Вилдерса, который поддерживает «Nexit» — выход Нидерландов из Европейского союза (ЕС) — назвали худшим кошмаром ЕС. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, опросы показывают, что, несмотря на то, что голландские избиратели с малой вероятностью последуют примеру британцев и выйдут из ЕС, есть все признаки того, что возглавляемое евроскептиком Вилдерсом правительство в Гааге по-прежнему будет кошмаром для Брюсселя.

Уточняется, что Вилдерс, которого до этого сдерживали центристы, на этот раз совершенно серьезно настроен прийти к власти. Он даже смягчил некоторые из своих наиболее резких позиций, особенно в отношении ислама, заявив, что есть более важные приоритеты, которые необходимо исправить.

Однако основным тезисом предвыборной кампании его партии стала антимиграционная политика. В своей победной речи Вилдерс пообещал бороться с «цунами просящих убежище», обрушившимся на Нидерланды. Профессор политологии Амстердамского университета также подтвердила, что тема борьбы с миграцией привела партию Вилдерса к победе. «Основные причины, по которым избиратели поддержали Вилдерса на этих выборах — это его антииммиграционная программа, а также его позиция по кризису стоимости жизни и по здравоохранению», — сказала она.

Ранее на лидера ультраправой голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде напали и ударили по голове пивной бутылкой. Сообщается, что мероприятие, запланированное за два дня до выборов в другом городе, было отменено в связи с состоянием здоровья и безопасностью лидера партии.